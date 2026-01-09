Рух поїздів "червоної" лінії метро курсує зі змінами через складну енергетичну ситуацію – КМДА

В столиці поїзди "червоної" лінії метрополітену курсують зі змінами через складну енергетичну ситуацію, спричинену черговим обстрілом, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал руху - 4:40-5:00 хв.. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення", - зазначено в повідомленні пресслужби.

За даними КМДА, рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях метро відбувається без змін.

