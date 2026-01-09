Інтерфакс-Україна
Події
05:44 09.01.2026

Рух поїздів "червоної" лінії метро курсує зі змінами через складну енергетичну ситуацію – КМДА

1 хв читати

В столиці поїзди "червоної" лінії метрополітену курсують зі змінами через складну енергетичну ситуацію, спричинену черговим обстрілом, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал руху - 4:40-5:00 хв.. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення", - зазначено в повідомленні пресслужби.

За даними КМДА, рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях метро відбувається без змін.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/16526

Теги: #робота #метро #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 08.01.2026
Київська влада відхилила петицію про встановлення вбиралень на всіх станціях метро

Київська влада відхилила петицію про встановлення вбиралень на всіх станціях метро

23:44 07.01.2026
Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

Мобільний зв’язок на Дніпропетровщині та Запоріжчині працює в аварійному режимі через масштабне знеструмлення

23:37 07.01.2026
Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

Мобільний зв’язок через масштабне знеструмлення в Запорізькій області працює в аварійному режимі

15:03 07.01.2026
Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

Енергопостачання лікарень і електротранспорту Львова не налагодилося – Садовий

15:41 06.01.2026
Енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень е/е в умовах похолодання та обстрілів РФ – глава Держенергонагляду

Енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень е/е в умовах похолодання та обстрілів РФ – глава Держенергонагляду

14:02 06.01.2026
Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

19:39 05.01.2026
Зеленський анонсував нові рішення заради України

Зеленський анонсував нові рішення заради України

14:07 05.01.2026
Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

19:40 02.01.2026
Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

Львівська мережа Pizza Hot відновила виробництво після російської атаки

11:59 02.01.2026
Петиція із закликом відкрити станцію метро "Герцена" в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція із закликом відкрити станцію метро "Герцена" в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

ВАЖЛИВЕ

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця": Через пошкодження контактної мережі на Київщині рух деяких поїздів здійснюється із затримками

ДТЕК: світло повернули для понад 30 тис. родин на Київщині

Мер: в столиці постраждали 19 людей, серед них 5 медиків

У частині районів Києва через обстріли виникли перебої з опаленням та гарячою водою – КМДА

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

США розглядає можливість виплат у 10–100 тис. доларів жителям Гренландії в межах обговорення потенційного "придбання" острова

Через масовану ракетну атаку ворога в столиці виникли перебої з водопостачанням – мер

Ракета, якою ворог атакував Львів, рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км/год – ОК "Захід"

У Києві пошкоджено критичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням – мер

КМВА: унаслідок російської атаки в Києві вже 13 поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА