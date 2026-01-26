Інтерфакс-Україна
22:36 26.01.2026

Генерацію пошкоджених ТЕЦ у Києві замінять розподіленими джерелами - Шмигаль

Генерацію пошкоджениї ТЕЦ у Києві замінять розподіленими джерелами, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетики в Києві та області.

"Розробили конкретні кроки як замістити генерацію пошкоджених ТЕЦ розподіленими джерелами. Це, зокрема, встановлення когенераційних установок та блочно-модульних котелень. Поставив завдання Києву терміново прорахувати необхідну кількість установок, щоб компенсувати втрати", - написав Шмигаль у власному Телеграм-каналі в понеділок.

"Сьогодні також мали предметну роботу з бізнесом регіону. Пройшлися по кожному підприємству індивідуально, щоб зрозуміти потреби та можливості. Результат діалогу конкретний — вже найближчим часом очікуємо отримати додаткові мегавати потужності від генерації бізнесу", - зазначив очільник Міненерго в Телеграм.

За інформацією міністра за минулий тиждень Україна отримала "31 тонну вантажів — генератори, трансформатори та інше обладнання від Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Австрії". Очікується також велика партія генераторів від Литви та ЄС.

Шмигаль також повідомив про передання генераторів комунальним підприємствам та провайдерам.

"Окремо домовились із містом сприяти тим провайдерам, які можуть забезпечити xPON технологію оптоволоконного інтернету в будинки. Тут не повинно бути ніякої монополії, а люди мають отримувати якісні послуги зв'язку за будь-яких умов", - написав перший віцепрем'єр у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12213

Теги: #київ #штаб #енергетика #рішення

