22:50 26.01.2026

Федоров про результати Армія дронів. Бонус: понад 240 тисяч окупантів було ліквідовано у 2025р.

Майже 820 тисяч уражених цілей та 240 тисяч ліквідованих росіян — результати Армії дронів. Бонус за 2025 рік, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Такі результати міністр озвучив під час заходу "Армія дронів — 2025".

Зокрема, у 2025 році було здійснено 819 737 уражень, що мають відеопідтвердження. З них найбільше — ураження особового складу противника: майже 240 тисяч. Також зафіксовано 62 тисячі уражень легкої техніки, 29 тисяч — важкої техніки, 32 тисячі — ударних та розвідувальних БпЛА.

За словами Федорова, система Армія дронів вже стала проривом для війни.

"Вперше ми отримали реальні, верифіковані дані з поля бою, які можна використовувати для управлінських рішень. Ми продовжуємо розвивати програму і вже цього року ми додамо в систему нові напрямки: ми нараховувати бали і за роботу протиповітряної оборони та армійської авіації проти ворожих дронів, а також винагороджуватимемо снайперів за їхню роботу", — підкреслив він.

Під час заходу Міністр оборони відзначив підрозділи, які набрали найбільшу кількість єБалів за ураження ворога в системі Армія дронів.Бонус.

До топ-10 увійшли:

414 ОБр БпС "Птахи Мадяра";

ЦСО "А" СБУ;

Lasar’s group НГУ;

ГВ БАС "Фенікс";

3 ОШБр;

429 ОП БпС "Ахіллес";

427 ОБр БпС "Рарог";

59 ОШБр БпС;

412 ОБр БпС "NEMESIS";

БпС 63 ОМБр.

Федоров додав, що однією з цілей є збільшення глибини ураження, аби перерізати ворожу логістику та знищувати ворожі екіпажі БпЛА. Для цього буде запроваджено коефіцієнти нарахування балів, які залежатимуть від дальності ураження.

Також начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, генерал-майор, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Євгеній Хмара та майор, командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді відзначили підрозділи та конкретні екіпажі за окремими напрямами.

Зокрема, нагороди отримали підрозділи, які досягли найвищої результативності на полі бою в категоріях:

знищення танків;

знищення артилерії;

знищення ворожих цілей артилерією;

знищення ворожих цілей дронами на оптоволокні;

оператори наземних роботизованих комплексів (НРК);

розвідувальні місії;

знищення легкої техніки;

знищення ППО та РЛС;

знищення цілей на дистанції понад 20 км;

перехоплення "шахедів";

знищення особового складу противника;

знищення бронетехніки;

перехоплення крил-розвідників.

Крім того, було нагороджено виробників найефективніших засобів, які демонструють найкращі результати на полі бою. Також відзначили найрезультативніші засоби за окремими категоріями та найбільш популярні позиції на маркетплейсі Brave1 Market.

