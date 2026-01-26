Зеленський призначив посла України в Грузії після 4-річної перерви

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Грузії Михайла Бродовича, який раніше був послом України в Словенії.

Посада посла України в Грузії була вакантною з 2022 року, коли свою дипломатичну місію в цій країні завершив Ігор Долгов. Після цього Україна в Грузії була представлена на рівні тимчасових повірених, яких протягом неповних чотирьох років було п'ятеро. З 2025 року посаду тимчасового повіреного у справах України в Грузії займає Роман Яковенко.

Бродович, 1957 р.н., на дипломатичній роботі в Міністерстві закордонних справ України з 1996 року. Був консулом Генерального консульства України в Стамбулі (Туреччина), Генеральним консулом України в Кракові (Польща), у 2015-22рр був надзвичайним і повноважним послом України в Словенії.