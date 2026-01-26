Інтерфакс-Україна
Події
21:08 26.01.2026

Зеленський призначив посла України в Грузії після 4-річної перерви

1 хв читати
Зеленський призначив посла України в Грузії після 4-річної перерви

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Грузії Михайла Бродовича, який раніше був послом України в Словенії.

Посада посла України в Грузії була вакантною з 2022 року, коли свою дипломатичну місію в цій країні завершив Ігор Долгов. Після цього Україна в Грузії була представлена на рівні тимчасових повірених, яких протягом неповних чотирьох років було п'ятеро. З 2025 року посаду тимчасового повіреного у справах України в Грузії займає Роман Яковенко.

Бродович, 1957 р.н., на дипломатичній роботі в Міністерстві закордонних справ України з 1996 року. Був консулом Генерального консульства України в Стамбулі (Туреччина), Генеральним консулом України в Кракові (Польща), у 2015-22рр був надзвичайним і повноважним послом України в Словенії.

 

Теги: #грузія #посол #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:27 26.01.2026
Зеленський підняв розмір щорічних грантів молодим вченим і докторам наук до 300-700 тис грн

Зеленський підняв розмір щорічних грантів молодим вченим і докторам наук до 300-700 тис грн

21:09 26.01.2026
Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон – указ

Україна вийшла з угоди СНД про охорону держкордонів і морських економічних зон – указ

20:40 26.01.2026
Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

20:38 26.01.2026
Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

22:18 14.01.2026
Екс-секретар РНБО Литвиненко розпочав дипломатичну місію у Сербії

Екс-секретар РНБО Литвиненко розпочав дипломатичну місію у Сербії

05:34 13.01.2026
Посол США в Індії Гор заявив про намір просувати пріоритети Трампа

Посол США в Індії Гор заявив про намір просувати пріоритети Трампа

04:25 11.01.2026
Стефанішина обговорила з представником "USChamber" відновлення української економіки

Стефанішина обговорила з представником "USChamber" відновлення української економіки

13:56 06.01.2026
Грузія передала 9 промислових генераторів для Сумської області - МЗС

Грузія передала 9 промислових генераторів для Сумської області - МЗС

22:30 02.01.2026
Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

21:39 01.01.2026
Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

Постачання літаків Mirage для України продовжується - посол Франції

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

ОСТАННЄ

ДСНС попереджає про ожеледь та сніголавинну небезпеку у вівторок

Ворожий БпЛА поранив дівчину в Запорізькій області - ОВА

Чугуїв знеструмлений через ворожий обстріл – мер

Дарницька РДА Києва звернулася до керівників керуючих компаній з проханням відключити гаряче водопостачання

Шевчук був призначений членом Конкурсної комісії на адмінпосади в САП як єдиний, хто відповідав вимогам закону – Рада прокурорів

Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

Постачання літаків Mirage для України продовжується - посол Франції

Рух для всіх видів транспорту в Одеській області на дорозі М-13 на Кишинів тимчасово обмежено

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА