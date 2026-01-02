Інтерфакс-Україна
22:30 02.01.2026

Сибіга підтримав посла України в Чехії Зварича після критики з боку чеського голови МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав дії українського посла в Чехії Василя Зварича, на адресу якого пролунала критика з боку голови МЗС Чехії.

"Посол України абсолютно правильно вчинив, відреагувавши на обурливі образи на адресу нашої держави - і зробив це дипломатично", - написав Сибіга в соцмережі Х.

За його словами, усі українські дипломати мають чітке доручення відстоювати гідність України на міжнародній арені. Міністр підкреслив, що подібні випади не можуть залишатися без реакції, а будь-які спроби повчань Київ відкидає.

"Натомість я закликаю мого нового чеського колегу до конструктивного діалогу заради зміцнення українсько-чеського стратегічного партнерства", - зазначив глава МЗС.

Раніше глава МЗС Чехії Петр Мацінка розкритикував слова Зварича щодо заяви Окамури.

"Я не вважаю за доцільне, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки. Якщо у будь-якої дипломатичної місії є застереження або питання, для цього існують стандартні дипломатичні канали. Однак чеська політика є справою чеських громадян та їх демократично обраних представників", - заявив він.

Як повідомлялося, надзвичайний і повноважний посол України у Чехії Василь Зварич розмістив у своєму профілі в Facebook у вівторок заяву в якій зазначено що Україна очікує, що державна влада та громадянське суспільство Чеської Республіки дадуть оцінку заявам спікера Палати депутатів Томі Окамури з погляду їх сумісності з його посадою.

За повідомленням ресурсу Česke noviny (CTK) спікер Палати депутатів Томі Окамура (СДПН) "вкотре висловився в соціальних мережах проти надання зброї Україні".

Джерела: https://x.com/andrii_sybiha/status/2007131552304484704?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg

https://www.facebook.com/petr.macinka/posts/pfbid036wp51yiFGGV3GAKWzoCY8eRWQooRLpfK6cHKgALeFKtXLehizd29yvQyGyNezW1Al

