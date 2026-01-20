Інтерфакс-Україна
Події
17:02 20.01.2026

Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поспілкувався з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Веелом, щоб поінформувати його про наслідки останніх жорстоких ударів Росії та складну ситуацію в енергетичній системі України.

"Вдячний моєму нідерландському колезі за співчуття та за підтвердження готовності Нідерландів розглянути додаткову підтримку українського народу для подолання російського "зимового терору", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що Україна надзвичайно цінує нідерландських друзів, які підтримують українців "у час, коли багато українців залишаються без опалення, електрики та води за морозів нижче -15°C".

"Ми також обмінялися думками щодо останніх міжнародних подій і поділилися очікуваннями щодо подальшого розвитку мирного процесу", – зазначив міністр.

Теги: #допомога_україні #нідерланди #сибіга

