Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поспілкувався з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Веелом, щоб поінформувати його про наслідки останніх жорстоких ударів Росії та складну ситуацію в енергетичній системі України.

"Вдячний моєму нідерландському колезі за співчуття та за підтвердження готовності Нідерландів розглянути додаткову підтримку українського народу для подолання російського "зимового терору", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що Україна надзвичайно цінує нідерландських друзів, які підтримують українців "у час, коли багато українців залишаються без опалення, електрики та води за морозів нижче -15°C".

"Ми також обмінялися думками щодо останніх міжнародних подій і поділилися очікуваннями щодо подальшого розвитку мирного процесу", – зазначив міністр.