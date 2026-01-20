Фіктивне батьківство: судитимуть учасників схеми, завдяки якій 25 чоловіків незаконно виїхали з України

На Дніпропетровщині завершено досудове розслідування схеми оформлення фіктивного батьківства для незаконного перетину кордону, обвинувальний акт щодо 14 осіб, серед яких багатодітні матері та посадовці Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), скеровано до суду, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури 12 січня 2026 року до суду скеровано обвинувальний акт щодо 14 осіб, серед яких семеро працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, за грошову винагороду чоловікам призовного віку оформлювали фіктивний статус багатодітного батька, що надавало підстави для безперешкодного виїзду з України в умовах воєнного стану. У схемі були задіяні посередники, "клієнти", багатодітні матері та посадовці ДРАЦС. Службові особи, використовуючи службове становище, незаконно вносили зміни до Державного реєстру актів цивільного стану щодо встановлення батьківства. Вартість "послуги" становила від $4 до 6 тисяч з особи.

Встановлено фіктивне батьківство щодо 25 чоловіків. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 362 КК України.