Посадовці "Укренерго" підозрюються у заволодінні електроенергією без її фактичної оплати – Офіс генпрокурора

Трьом посадовим особам ПрАТ "НЕК "Укренерго" оголошено підозри у заволодінні електричною енергією без її фактичної оплати, що призвело до 168 млн грн збитків, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що посадові особи промислового підприємства ініціювали укладення договору постачання електричної енергії з підконтрольним постачальником, при цьому фактично не маючи наміру оплачувати спожиті обсяги", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

Водночас електропостачальник, за даними слідства, не закуповував електричну енергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів, сформованих оператором системи передачі. Обов’язкові платежі за небаланси не здійснювалися.

Посадовець ПрАТ "НЕК "Укренерго", обіймаючи керівну посаду та маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електричної енергії, умисно не вжив передбачених законодавством заходів реагування.

"У результаті, за даними слідства, безпідставно відпущено понад 82 тис. МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 млн грн, що спричинило матеріальну шкоду ПрАТ "НЕК "Укренерго" та призвело до тяжких наслідків", - зазначається у повідомленні.

Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ "НЕК "Укренерго" (ч. 5 ст. 191 КК України).

Відповідальній посадовій особі ПрАТ "НЕК "Укренерго" інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України). За даними слідства, посадовець умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до електропостачальника.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено чорнові записи та документи, що мають доказове значення.