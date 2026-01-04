18:28 04.01.2026
"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України
НЕК "Укренерго" в понеділок обмежуватиме електропостачання у більшості регіонів України.
"Завтра, 4 січня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - сказано в телеграмі.
Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Між тим, наголошують в "Укренерго", ситуація в енергосистемі може змінитись, тож час та обсяг застосування відключень за певними адресами варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у регіоні.