Сили оборони відбили з початку доби 268 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 268 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 69 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 83 й 41 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34387