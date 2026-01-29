Інтерфакс-Україна
Події
22:08 29.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 268 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 268 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 69 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 83 й 41 штурмову та наступальну дію. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34387

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

