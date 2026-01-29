Інтерфакс-Україна
Події
19:24 29.01.2026

РФ використовує релігію для виправдання війни проти України – омбудсмен

Чергові випадки використання РФ релігії та релігійних інституцій як інструменту пропаганди для підтримки збройної агресії проти України зафіксовано у січні поточного року, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець.

"Особливу увагу привертають два взаємопов’язані документи: "Повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ" від 12 січня 2026 року та "Заява церков — учасників Християнського міжконфесійного консультативного комітету" від 15 січня 2026 року, що об’єднує керівництво християнських церков, пов’язаних із Російською Федерацією… Документи демонструють спільну ідеологічну спрямованість і містять безпідставні звинувачення проти Вселенського Патріарха Варфоломія та Константинопольського Патріархату. Їхня риторика має пропагандистський характер і спрямована на дискредитацію міжнародно визнаних релігійних авторитетів, які не підтримують політику Кремля", - написав Лубінець в Телеграм у четвер.

За його словами, у матеріалах системно викривлюється інформація про реальний стан свободи віросповідання в Україні, а твердження російської пропаганди про нібито релігійні переслідування в Україні є "відвертою брехнею".

"Поява заяви Християнського міжконфесійного консультативного комітету одразу після оприлюднення матеріалу СЗР РФ, а також збіг ключових тез свідчать про тісну взаємодію російських державних структур із підконтрольними їм релігійними об’єднаннями. Є підстави вважати, що заява могла бути підготовлена під прямим або опосередкованим тиском РФ", - наголосив омбудсман.

Лубінець наголосив, що на тимчасово окупованих територіях України з 2014 року зафіксовані численні та систематичні порушення свободи совісті та прав людини: незаконні арешти, тортури, примусова співпраця з окупаційною владою, кримінальні переслідування за сфабрикованими обвинуваченнями, а також залякування й витіснення релігійних громад, які зберігають українську ідентичність.

"Лише за роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів і монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Близько 150 релігійних діячів та вірян незаконно затримані або ув’язнені. Також окупаційним режимом було обмежено або повністю заборонено діяльність національно орієнтованих церков, зокрема ПЦУ, УГКЦ та РКЦ", - повідомив він, додавши, що світ "має знати правду і не дозволяти РФ виправдовувати свої злочини релігією".

 

Теги: #війна #релігія #рф

