Зеленський: Є хороші результати СБУ в протидії операціям РФ проти нашої держави

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну протидію операціям держави агресора проти Української держави та громадян України.

"Доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії", - написав Зеленський в Телеграм у четвер за підсумками доповіді.

Він зазначив також, що "кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру".