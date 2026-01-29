Інтерфакс-Україна
20:25 29.01.2026

Зеленський: Є хороші результати СБУ в протидії операціям РФ проти нашої держави

Зеленський: Є хороші результати СБУ в протидії операціям РФ проти нашої держави
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішну протидію операціям держави агресора проти Української держави та громадян України.

"Доповідь першого заступника голови СБУ Олександра Поклада. Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей. Олександр доповів про деталі роботи Служби у знешкодженні загроз із боку Росії", - написав Зеленський в Телеграм у четвер за підсумками доповіді.

Він зазначив також, що "кожен такий результат посилює нас у дипломатії та наближенні надійного миру".

 

Теги: #сбу #рф #президент

