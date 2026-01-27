Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним для вирішення територіальних питань та контролю над Запорізькою атомною електростанцією в окупованому місті Енергодар Запорізької області, заявив міністр закордонних справ країни Андрій Сибіга.

"Саме для їхнього вирішення (питань територій та ЗАЕС – ІФ-У) президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", - сказав він в інтерв'ю "Європейській правді".

Втім, Сибіга заявив, що не бачить необхідності для своєї зустрічі з очільником російського МЗС Серієм Лавровим.