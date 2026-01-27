Сибіга дав позитивну оцінку діяльності посла у Великій Британії Залужного

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дав позитивну оцінку діяльності надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерія Залужного.

В інтерв'ю "Європейській правді" Сибіга, відповідаючи на питання, як працює посол Залужний, сказав: "Як і всі інші керівники дипустанов України – тобто працює над виконанням поставлених завдань. (…) Давайте дивитися на результати. Буквально минулого тижня Велика Британія надала 20 млн фунтів на енергетику. Ми бачимо практичне наповнення Угоди про столітнє партнерство, є поточна щоденна практична робота".

За словами Сибіги, також посол Залужний представляє Україну в Міжнародній морській організації, "і минулого року ми не допустили обрання Росії в її керівні органи"

На уточнююче питання журналіста про "добру" оцінку ефективності Залужного-посла, Сибіга відповів "Так".

Він також висловився стосовно чуток про завершення діяльності Залужного у якості посла: "В мене немає підстав так вважати. Утім, я наголошу, що такі кадрові рішення – це прерогатива президента".