Інтерфакс-Україна
Події
19:18 27.01.2026

Сибіга дав позитивну оцінку діяльності посла у Великій Британії Залужного

1 хв читати
Сибіга дав позитивну оцінку діяльності посла у Великій Британії Залужного

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дав позитивну оцінку діяльності надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерія Залужного.

В інтерв'ю "Європейській правді" Сибіга, відповідаючи на питання, як працює посол Залужний, сказав: "Як і всі інші керівники дипустанов України – тобто працює над виконанням поставлених завдань. (…) Давайте дивитися на результати. Буквально минулого тижня Велика Британія надала 20 млн фунтів на енергетику. Ми бачимо практичне наповнення Угоди про столітнє партнерство, є поточна щоденна практична робота".

За словами Сибіги, також посол Залужний представляє Україну в Міжнародній морській організації, "і минулого року ми не допустили обрання Росії в її керівні органи"

На уточнююче питання журналіста про "добру" оцінку ефективності Залужного-посла, Сибіга відповів "Так".

Він також висловився стосовно чуток про завершення діяльності Залужного у якості посла: "В мене немає підстав так вважати. Утім, я наголошу, що такі кадрові рішення – це прерогатива президента".

 

Теги: #залужний #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 25.01.2026
Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

15:32 24.01.2026
Орбан чинить злочин проти Угорщини та закарпатських угорців, блокуючи вступ України до ЄС – Сибіга

Орбан чинить злочин проти Угорщини та закарпатських угорців, блокуючи вступ України до ЄС – Сибіга

23:00 23.01.2026
Єдність та лідерство країн "NB8" посилають потужний сигнал: агресія РФ не буде нормалізована – Сибіга

Єдність та лідерство країн "NB8" посилають потужний сигнал: агресія РФ не буде нормалізована – Сибіга

14:21 23.01.2026
Сибіга відповів Орбану: Ваш господар у Москві не протягне 100 років

Сибіга відповів Орбану: Ваш господар у Москві не протягне 100 років

11:25 23.01.2026
Свириденко і Сибіга обговорили з дипломатичним корпусом мобілізацію додаткової енергетичної та військової допомоги для України

Свириденко і Сибіга обговорили з дипломатичним корпусом мобілізацію додаткової енергетичної та військової допомоги для України

18:56 21.01.2026
Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення спецтрибуналу по злочину агресії - Сибіга

Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення спецтрибуналу по злочину агресії - Сибіга

15:20 21.01.2026
Сибіга та Каллас обговорили питаннях енергетики та безпеки України

Сибіга та Каллас обговорили питаннях енергетики та безпеки України

14:37 21.01.2026
Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

17:02 20.01.2026
Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

14:58 20.01.2026
Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

ОСТАННЄ

Офіс Військового омбудсмена офіційно розпочав роботу

Україна готова розглядати звернення Молдови щодо внеску у її безпеку - Сибіга

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

Сибіга анонсував призначення спецпредставника для контактів з демократичними білоруськими силами

У Києві затримана шпигунка з Білорусі, яка працювала під прикриттям журналістської діяльності і намагалася інтегруватися до ГУР

Окупанти зайняли Оріхово-Василівку під Соледаром, просунулися на 10 кв. км за добу – DeepState

Зеленський обговорив зі Стармером енергетичну підтримку та продовження дипломатичної роботи

Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Українська сторона опрацювала документ щодо повоєнної відбудови - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА