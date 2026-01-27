Інтерфакс-Україна
Події
19:19 27.01.2026

Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

1 хв читати
Прокуратура через суд вимагає скасувати результати торгів з продажу водопровідних мереж на Оболоні в Києві

Оболонська окружна прокуратура міста Києва вимагає в судовому порядку скасувати результати аукціонів з продажу водопровідних та каналізаційних мережі в Оболонському районі Києва та повернути об'єкти інфраструктури у комунальну власність територіальної громади столиці, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням, протягом 2002-2009 років забудовник на замовлення Оболонської РДА у Києві звів понад 30 житлових будинків з об'єктами соціальної сфери на просп. В.Івасюка (колишня назва – просп. Героїв Сталінграду), однак побудовані об’єкти інженерної мережі, які забезпечують функціонування цього мікрорайону, зокрема водопровідні та каналізаційні мережі, всупереч умовам інвестиційного договору та вимогам законодавства до комунальної власності не передав.

Крім того, зазначені об’єкти були продані приватному підприємству у лютому 2023 року.

Прокуратура наголошує, що об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст (водогін та каналізація) не можуть бути предметом приватної власності, оскільки вони є критичною інфраструктурою, збудовані для обслуговування житлового масиву та мають забезпечувати його життєдіяльність.

"Повернення мереж у власність міста дозволить гарантувати стабільне надання комунальних послуг мешканцям Оболоні та проводити нагляд за їхнім технічним станом", – йдеться у повідомленні.

Як повідомила пресслужба прокуратури, Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі, розгляд позову триває. Окрім того, триває досудове розслідування за ч.1 ст.365-2 КК України за фактами незаконного продажу зазначених водопровідних та каналізаційних мереж.

Джерело: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=410280&fp=10

Теги: #водогін #суд #оболонь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 26.01.2026
Апеляційна палата ВАКС скасувала частину покладених на Тимошенко обов’язків

Апеляційна палата ВАКС скасувала частину покладених на Тимошенко обов’язків

16:53 26.01.2026
Поліція Ізмаїла відкрила справу щодо незаконної заготівлі очерету в Дунайському заповіднику

Поліція Ізмаїла відкрила справу щодо незаконної заготівлі очерету в Дунайському заповіднику

23:19 25.01.2026
Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

Трамп відповів на судовий позов через будівництво бальної зали

18:44 21.01.2026
Суд замінив Труханову домашній арешт на особисте зобов'язання - Суспільне

Суд замінив Труханову домашній арешт на особисте зобов'язання - Суспільне

13:14 19.01.2026
Суд залишив без руху позовну заяву дружина Чернишова про поділ майна подружжя

Суд залишив без руху позовну заяву дружина Чернишова про поділ майна подружжя

18:23 14.11.2025
Магістральний водогін на Миколаївщині реконструюють за EUR3,6 млн гранту від Impact Fund Denmark - Nefco

Магістральний водогін на Миколаївщині реконструюють за EUR3,6 млн гранту від Impact Fund Denmark - Nefco

14:35 07.10.2025
Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

16:40 27.09.2025
На Оболонському острові в Києві підійняли перший в Україні Green Flag

На Оболонському острові в Києві підійняли перший в Україні Green Flag

06:16 06.05.2025
Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині - МВА

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині - МВА

17:57 07.04.2025
На розборі завалів у Оболонському районі Києва після російського удару залучено 74 рятувальника

На розборі завалів у Оболонському районі Києва після російського удару залучено 74 рятувальника

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

РФ вдарили по об’єкту "Нафтогазу" на заході України, виробничі процеси зупинено – СЕО

ОСТАННЄ

Офіс Військового омбудсмена офіційно розпочав роботу

Україна готова розглядати звернення Молдови щодо внеску у її безпеку - Сибіга

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

Сибіга анонсував призначення спецпредставника для контактів з демократичними білоруськими силами

У Києві затримана шпигунка з Білорусі, яка працювала під прикриттям журналістської діяльності і намагалася інтегруватися до ГУР

Окупанти зайняли Оріхово-Василівку під Соледаром, просунулися на 10 кв. км за добу – DeepState

Зеленський обговорив зі Стармером енергетичну підтримку та продовження дипломатичної роботи

Сибіга дав позитивну оцінку діяльності посла у Великій Британії Залужного

Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Українська сторона опрацювала документ щодо повоєнної відбудови - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА