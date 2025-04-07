Інтерфакс-Україна

Події

17:57 07.04.2025

На розборі завалів у Оболонському районі Києва після російського удару залучено 74 рятувальника

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На розборі завалів у Оболонському районі Києва після російського удару залучено 74 рятувальника
Фото: https://t.me/dsns_telegram/40785

Розбір завалів на місці російського ракетного удару в ніч на неділю, яким було пошкоджено бізнес-центр, меблевий цех і склад в Оболонському районі Києва, триває, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у понеділок.

"Наразі на двох локаціях рятувальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Залучено 74 фахівці ДСНС і 12 од. техніки. Уже розібрано понад 100 куб. м зруйнованих конструкцій і сміття", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами було пошкоджено будівлі в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва, місцями виникли пожежі. В Дарницькому районі загинув один чоловік, трьох людей поранено. В Оболонському районі повідомлялося про пожежу в меблевому цеху на значній площі (1500 кв. м), було частково зруйновані 3, 4 і 5 поверхи бізнес-центру Forum Park Plaza.

Крім того, руйнувань зазнали будівлі, де після обстрілу 12 лютого було розміщено редакції каналів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ): Freeдом, "Дім", UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português, диджитал-редакція, сервісні служби.

Теги: #оболонь #дснс #ракетна_атака

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