РФ отримає відповідь на удар по Запоріжжю – Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Селекторна нарада під керівництвом президента України Володимира Зеленського в середу стосувалася ситуації в Харкові, Чернігові, Запоріжжі та в Сумській області внаслідок російських атак.

"У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по місту. Це був удар просто по житловому району, і жодних військових цілей поруч немає. Будемо справедливо відповідати Росії на цей та інші подібні обстріли", - повідомив Зеленський в Телеграм за підсумками наради.

За його словами, станом на ранок середи у Кривому Розі Дніпропетровської області без опалення були 243 будинки, у Києві – понад 700. "Ремонтні бригади працюють по максимуму. На допомогу столиці залучені бригади майже з усієї нашої держави. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві", - зазначив президент.

Зеленський зазначив, що працівники енергетичних компаній, комунальних служб, ДСНС України "задіяні в роботах фактично цілодобово й повертають людям базові умови життя".

"Була доповідь МВС по наданню допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву: за вчорашній день 6200 людей отримали гаряче харчування. Достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування", - повідомив він.