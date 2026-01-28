Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції - посол Томс

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс анонсував передачу німецькою стороною Україні 33 мобільних теплоелектростанцій вже найближчим часом.

"Те, що відбувається тут щоночі, — це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції — комбіновані теплоелектростанції", — сказав посол в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, одна така мобільна електростанція може забезпечити теплом і електроенергією десятки тисяч людей. "Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їх підключенні — так само, як і з генераторами, — але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше", — наголосив Томс.

Дипломат додав, що Німеччина також вже передала Україні девʼять систем протиповітряної оборони IRIS-T та невдовзі очікує постачання нових комплексів.