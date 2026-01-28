Суд пом’якшив запобіжний захід для екссудді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту

Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід екссудді Олексію Тандиру, обвинуваченому у смертельній ДТП на блокпосту, вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн., тоді як прокурор наполягав на продовженні варти без визначення застави, повідомила міська прокуратура.

"Сьогодні Святошинський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу колишньому судді одного з районних судів Київської області, який притягується до кримінальної відповідальності за вчинення смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України", йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що прокурор наполягав на продовженні варти без визначення застави. Суд частково задовольнив клопотання прокурора, застосувавши до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн.

У повідомленні не указано імя підозрюваного, судячи з описаних подій йдеться про екс-голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня 2023 року на блокпосту в Києві Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний нацгвардієць. У справі йдеться про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху та керуванні в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Потерпілий загинув на місці події.

Санкція ч. 3 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

За даними ЗМІ, 22 січня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що тримання колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Тандира під вартою без визначення застави порушило європейські стандарти свободи та безпеки.