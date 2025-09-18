Інтерфакс-Україна
15:32 18.09.2025

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, який переховується за кордоном

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою російському та українському бізнесмену вірменського походження, народному депутату Верховної Ради України кількох скликань від партії “Опозиційний блок” Вадиму Новинському, який після повномасштабного вторгнення РФ до України склав повноваження депутата і переховується закордоном.

“За матеріалами розслідування ДБР 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід - тримання під вартою, “куратору” РПЦ в Україні, колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії “Опозиційний блок”, - повідомило Державне бюро розслідувань у телеграм-каналі у четвер.

Відомство не повідомляє прізвище екснардепа, але з матеріалів справи слідує, що мова йде саме про Новинського.

Як повідомлялося, правоохоронці 18 січня 2025р. заочно повідомили Новинському про підозру. Його підозрюють у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Як встановило слідство, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо. Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим “куратором” від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

При цьому народний обранець, діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі. Повідомляється, що комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, згідно з яким санкції було застосовано і до Новинського.

Санкційний пакет містить 12 типів обмежень, зокрема - повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

Теги: #запобіжний_захід #новинський

