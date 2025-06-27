Чернишов перед початком суду: Чудовий робочий настрій, готовий допомагати слідству

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов перед початком судового засідання з обрання йому запобіжного заходу попросив журналістів оперувати виключно фактами, а не припущеннями.

"Чудовий робочий настрій… Хотів би попросити журналістів оперувати виключно фактами, а не припущеннями", - сказав Чернишов журналістам у п’ятницю в Києві.

За його словами, він налаштований абсолютно впевнено щодо справи, але поскаржився на достатньо активну медійну комунікацію.

"Не готовий давати висновки: хто помиляється, хто не помиляється", - сказав Чернишов, відповідаючи на питання про звинувачення правоохоронців.

"Я налаштований абсолютно впевнено в своїх рішеннях і буду доводити їх транспарентність", - додав він.

Чернишов підкреслив, що готовий допомагати слідству і його роботі.

На запитання, як він ставиться до клопотання обвинувачення про відсторонення його з посади, він сказав, що прокоментує це пізніше, після ознайомлення.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.