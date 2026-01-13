На фронті від початку доби відбулось 146 боєзіткнень

Від початку доби понеділка на фронті відбулось 146 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 74 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5092 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках противник здійснив 84 обстріли, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.

Ворог шість разів атакував на південно-слобожанському напрямку у районах населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка, Дегтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Графське. Одне боєзіткнення на даний час триває.

На куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки та Курилівки, одне боєзіткнення триває.

На лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 штурмових дій у районі населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На слов’янському напрямку ворог шість разів атакував у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка, Пазено та у бік Закітного, Різниківки. Три боєзіткнення тривають.

На костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Степанівка, Софіївка.

На покровському напрямку від початку цієї доби противник 26 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Никанорівка, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 100 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 45 безпілотних літальних апаратів, 12 одиниць автомобільної техніки, десять одиниць спеціальної техніки, чотири квадроцикли, також уразили один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, п’ять пунктів управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника", - сказано в зведенні.

На олександрівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників в районах населених пунктів Злагода, Вербове та у бік Нового Запоріжжя, одне боєзіткнення триває.

На гуляйпільському напрямку відбулося 33 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В двох локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка.

На оріхівському напрямку на даний час триває атака ворога в районі Приморського.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02n9FCzCF8UvBd6Nw3nR7Uz2pTb6W9Ct2Cfz2Dn11jeMa8usLufBnRvqMXRw9aYYpSl