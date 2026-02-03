Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському й Деснянському районам Києва - МВА

Зафіксовано удари ворожої балістики в Деснянському й Дніпровському районах Києва, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграмі станом на 01:17 вівторка.

"Росіяни вирішили в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару. Наразі надходять відомості про пошкодження кількох житлових багатоповерхівок, закладу освіти в Дніпровському районі - внаслідок атаки. Також маємо повідомлення з Деснянського району. Попередньо, пошкодження господарської забудови", - написав Ткаченко у Телеграм-каналі.

Одночасно київський міський голова Віталій Кличко повідомив про виклик медичних бригад у Дніпровський та Деснянський райони.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2242

https://t.me/vitaliy_klitschko/6118