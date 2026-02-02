Уряд проводить перевірку проблемних спецдозволів на видобуток корисних копалин – Свириденко

Уряд проводить перевірку спецдозволів на корисні копалини та нафтогазоносні надра, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в Телеграм-каналі у понеділок.

"Уряд послідовно посилює та впорядковує управління у сфері надрокористування. Україна рухається до формування сучасної екосистеми видобутку, переробки, створення продукції з доданою вартістю у сфері критичних мінералів. Ми маємо що запропонувати країнам-партнерам і повинні ефективно розпоряджатися нашими надрами", - написала Свириденко у Телеграмі.

За її словами, уряд "проводить перевірку "сплячих" та проблемних спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра".

В результаті аналізу чинних ліцензій, здійсненого Мінекономіки та Держгеонадрами, встановлено, що за 29 ліцензіями, виданими на стратегічні копалини, і 10 на нафтогазоносні надра видобуток не розпочатий або суттєво порушується програма робіт.

"Половина з них видана понад 10 років тому. Щодо них будуть ухвалені відповідні рішення", - зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наприкінці лютого минулого року оголосив, що Україна розпочала аудит власних надр в рамках підготовки меморандуму про розробку копалин з США з США.

"Ліцензіатів достатньо немало в Україні. Ця вся історія (з укладенням меморандуму– ІФ-У) в будь-якому випадку нам допоможе. По перше, всі наші служби, які ніколи не займалися такою серйозною юридичною боротьбою, в кінці кінців проведуть реальний аудит (існуючих ліцензій – ІФ-У). І це вже відбувається", - сказав Зеленський.

Ідея меморандуму щодо надр потім втілилася у створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Верховна Рада 4 червня 2025 року внесла зміни до Бюджетного кодексу про фінансування цього фонду. В документі міститься визначення "сплячих" ліцензій, які включаються до активів фонду разом з новими ліцензіями та спецдозволами: це ліцензії або спецдозволи, які не експлуатувалися в промислових цілях станом на дату набрання чинності угодами щодо фонду з США. Зміни до Бюджетного кодексу переводять до спецфонду держбюджету 50% доходів державного та місцевих бюджетів від платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин, визначених як активи Американсько-Українського інвестиційного фонду, зокрема: 50% рентної плати, 50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів щодо надр та 50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції. Далі ці кошти підуть у фонд як внесок України.

