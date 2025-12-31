Свириденко: Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025р. - це донечка віцепрем'єрки Бережної, яка сьогодні разом із нами

Фото: @svyrydenkoy Telegram

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко і віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна поділилися в соцмережах фото доньки віцепрем’єрки на засіданні уряду.

"Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025 — це маленька донечка віцепрем’єр-міністерки з Тетяни Бережної, яка сьогодні була разом з нами. Думаю це точно історична подія для цього залу і особлива - для кожного з нас. Пишаюся дуже і нашою Тетяною Василівною, і її маленькою Осакою! Народження кожного українця — це не лише диво, але й символ того, що Україна була, є і буде", - написала Свириденко в телеграм-каналі і опублікувала фото Бережної з малям на руках на засіданні уряду.

Сама віцепрем’єрка в мережі Facebook зазначила, що 2025 рік був дійсно насиченим на державні та особисті зміни.

"Головна емоція зараз — вдячність. Дякую кожному, хто захищає Україну та хто працює на її розвиток. Також дякую всім моїм дорогим людям за підтримку цього року. Близьким, колегам та команді. Особливо Юлії Свириденко, яка одного разу сказала: "Звісно, зможеш, Тетяно Василівно, звісно, зможеш!", - написала вона, додавши, що її особисті підсумки року - те, що вона стала мамою і віцепремʼєркою та міністеркою культури.

Раніше Бережна ділилася фото із нарад Міністерства культури, де вона теж була присутня з новонародженою донькою.