Бережна про проросійську підпільну школу в Києві: цей випадок підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки

Фото: МКСК

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що для встановлення всіх фактів діяльності проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві необхідно дочекатися розслідування Служби безпеки України (СБУ).

"Потрібно дочекатися розслідування Служби безпеки України для того, щоб встановити всі належні факти, зрозуміти обставини справи, що відбувалося в тому місці, хто дозволяв це робити, щоб прийняти обгрунтоване рішення на стороні держави", - сказала Бережна в ефірі "Суспільне. Новини" в середу.

В той же час, вона наголосила, що цей випадок ще раз підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки.

"Оскільки, якщо це мало місце, то такий вплив на українських дітей, на українське молоде покоління є величезною загрозою для нашої держави, для людей в нашій державі. Всілякі такі випадки, які підтверджуватимуть, що є вторгенння в нашу культуру і освіту, потрібно буде ліквідовувати як ті, що суперечать, протидіють і не сприяють національній безпеці України", - заявила віцепрем'єр.

Як повідомлялося, "Слідство.Інфо" викрило підпільну школу, яка працює у монастирі московського патріархату у Голосіївському районі. Журналісти встановили що у школі, яку називають "сімейний клуб", навчаєтсья 60 дітей - з 1 по 9 клас. Їх вчать за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "словʼянська мова", яка насправді - російська. Також журналістам вдалося встановити, що дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації - там лежать документи цих 60 дітей і вони вдають, що діти вчаться у них.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні.

Пізніше за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами "Слідство.Інфо", щодо підпільної школи на території монастиря.

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що в діяльності проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві є ознаки ряду порушень: індоктринація дітей, пропаганда та порушення засад державної політики національної пам’яті Українського народу та закону про декомунізацію; порушення прав дітей на освіту; нелегальне надання освітніх послуг; порушення вимог ліцензійних умов закладами освіти (ознаки можливого фіктивного зарахування учнів, неправомірного отримання освітньої субвенції, підробки документів тощо).