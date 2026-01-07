Інтерфакс-Україна
Події
17:13 07.01.2026

Бережна про проросійську підпільну школу в Києві: цей випадок підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки

2 хв читати
Бережна про проросійську підпільну школу в Києві: цей випадок підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки
Фото: МКСК

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що для встановлення всіх фактів діяльності проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві необхідно дочекатися розслідування Служби безпеки України (СБУ).

"Потрібно дочекатися розслідування Служби безпеки України для того, щоб встановити всі належні факти, зрозуміти обставини справи, що відбувалося в тому місці, хто дозволяв це робити, щоб прийняти обгрунтоване рішення на стороні держави", - сказала Бережна в ефірі "Суспільне. Новини" в середу.

В той же час, вона наголосила, що цей випадок ще раз підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки.

"Оскільки, якщо це мало місце, то такий вплив на українських дітей, на українське молоде покоління є величезною загрозою для нашої держави, для людей в нашій державі. Всілякі такі випадки, які підтверджуватимуть, що є вторгенння в нашу культуру і освіту, потрібно буде ліквідовувати як ті, що суперечать, протидіють і не сприяють національній безпеці України", - заявила віцепрем'єр.

Як повідомлялося, "Слідство.Інфо" викрило підпільну школу, яка працює у монастирі московського патріархату у Голосіївському районі. Журналісти встановили що у школі, яку називають "сімейний клуб", навчаєтсья 60 дітей - з 1 по 9 клас. Їх вчать за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "словʼянська мова", яка насправді - російська. Також журналістам вдалося встановити, що дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації - там лежать документи цих 60 дітей і вони вдають, що діти вчаться у них.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні.

Пізніше за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами "Слідство.Інфо", щодо підпільної школи на території монастиря.

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що в діяльності проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві є ознаки ряду порушень: індоктринація дітей, пропаганда та порушення засад державної політики національної пам’яті Українського народу та  закону про декомунізацію; порушення прав дітей на освіту; нелегальне надання освітніх послуг; порушення вимог ліцензійних умов закладами освіти (ознаки можливого фіктивного зарахування учнів, неправомірного отримання освітньої субвенції, підробки документів тощо).

Теги: #підпільна_школа #бережна #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 07.01.2026
УІНП засуджує функціонування проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві

УІНП засуджує функціонування проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві

13:50 07.01.2026
Рішення президента щодо керівництва СБУ створює небезпечний прецедент - нардеп

Рішення президента щодо керівництва СБУ створює небезпечний прецедент - нардеп

14:28 06.01.2026
СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

00:01 06.01.2026
Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

23:52 05.01.2026
Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

18:35 05.01.2026
Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

16:07 31.12.2025
Свириденко: Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025р. - це донечка віцепрем'єрки Бережної, яка сьогодні разом із нами

Свириденко: Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025р. - це донечка віцепрем'єрки Бережної, яка сьогодні разом із нами

12:44 24.12.2025
Виставка українського павільйону на EXPO-2025 в Японії відкрилася в Івано-Франківську

Виставка українського павільйону на EXPO-2025 в Японії відкрилася в Івано-Франківську

16:48 15.12.2025
Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

Мінкультури готує з ЄІБ кредитну підтримку креативних індустрій - Бережна

15:12 12.12.2025
Україна отримала посаду заступника голови Бюро комітету ЮНЕСКО з нематеріальної спадщини - віцепрем’єрка

Україна отримала посаду заступника голови Бюро комітету ЮНЕСКО з нематеріальної спадщини - віцепрем’єрка

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський: думаю, що я найближчим часом зустрінусь з Трампом

В Україну не надходили нові системи ППО від США, постачання ракет до них хочемо прискорити – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з президентами Кіпру, Євроради та Єврокомісії вступ до ЄС та посилення ППО та авіації

Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

Представники України та США обговорили в Парижі мирний трек та формати подальших контактів з європейськими партнерами

Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

Нардеп Сірко: буде добре, якщо Паризькі декларації стануть реальним планом

Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

Ветеран-оператор РЕБ може застосувати свої військові компетенції як інженер радіочастотних систем і спеціаліст із телекомунікацій - Мінветеранів

У міністра спорту Бідного 15 радників на громадських засадах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА