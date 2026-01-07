Фото: https://www.facebook.com

Український інститут національної пам’яті (УІНП) засуджує функціонування проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві і використання церковних структур для поширення антиукраїнських наративів серед дітей.

"Підпільна школа при монастирі УПЦ (МП) виховує дітей у дусі "русского міра"… Це не просто освітня проблема – це загроза національній безпеці України у четвертий рік повномасштабного вторгнення", - йдеться у заяві Інституту.

У відомстві наголосили, що суспільство давно зробило свій вибір, а УПЦ (МП) втратила довіру українців не через упередженість, а через власні дії та зв'язки з державою-агресором.

У зв'язку з цим, УІНП категорично засуджує: функціонування нелегальних освітніх закладів, що промують радянську та російську ідеологію; використання церковних структур для поширення антиукраїнських наративів серед дітей; спроби насадження "русского міра" на території України під час повномасштабної війни; дії всіх осіб, причетних до створення та функціонування такої "школи" – від директорки та вчителів до церковного керівництва, яке надало приміщення.

"Це не свобода совісті. Це ідеологічна диверсія проти України. Коли українські діти у прифронтових містах навчаються у бомбосховищах, хтось створює осередки "русского міра" у столиці, виховуючи нове покоління, для якого український гімн – "ненормальний", а хвилина мовчання за полеглими героями – не потрібна", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, "Слідство.Інфо" викрило підпільну школу, яка працює у монастирі московського патріархату у Голосіївському районі. Журналісти встановили що у школі, яку називають "сімейний клуб", навчаєтсья 60 дітей - з 1 по 9 клас. Їх вчать за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "словʼянська мова", яка насправді - російська. Також журналістам вдалося встановити, що дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації - там лежать документи цих 60 дітей і вони вдають, що діти вчаться у них.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні.

Пізніше за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами "Слідство.Інфо", щодо підпільної школи на території монастиря.

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що в діяльності проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві є ознаки ряду порушень: індоктринація дітей, пропаганда та порушення засад державної політики національної пам’яті Українського народу та закону про декомунізацію; порушення прав дітей на освіту; нелегальне надання освітніх послуг; порушення вимог ліцензійних умов закладами освіти (ознаки можливого фіктивного зарахування учнів, неправомірного отримання освітньої субвенції, підробки документів тощо).

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що діяльність проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки.