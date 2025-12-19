Інтерфакс-Україна
17:48 19.12.2025

В листопаді зафіксовано 169 осіб, які поширювали російську пропаганду в країнах Європи, - ГУР

РФ не просто веде гібридну війну, а й нарощує засоби та намагається посилити свій вплив на країни Європи, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Про це він розповів на міжнародному форумі "Стійка Європа: форум протидії російській пропаганді та дезінформації ", який відбувся 17-18 грудня в Брюсселі.

Захід організував Інститут національної стійкості та безпеки та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Під час форуму учасники обговорили масштаби інформаційного впливу РФ на європейську спільноту, а також використання росією теми мирних перемовин як інструменту дестабілізації.

Скібіцький навів конкретні дані щодо зростання активності проросійських агентів впливу в європейському інформаційному просторі.

"В лютому 2025 року ГУР зафіксувало 75 осіб, які поширювали російську пропаганду в країнах Європи. В травні таких було 121 особа — саме тоді відбулась зустріч контактних груп України та росії в Стамбулі. В листопаді, коли розпочались перемовини щодо умов миру між Україною та США, таких осіб зафіксовано вже 169 осіб", — зазначив він.

Генерал-майор також наголосив, що інформаційні операції є лише одним із елементів ширшої гібридної війни, яку москва веде проти європейських держав.

"РФ веде гібридну війну проти Європи — є відповідні індикатори, зокрема, це дрони, які з’являються над цивільними аеропортами та військовими об’єктами. Можна стверджувати, що росія не просто веде гібридну війну, а й нарощує засоби та намагається посилити свій вплив на країни Європи", — підкреслив він.

Про інформаційні пріоритети російської пропаганди та фокус на дискредитації європейських інституцій розповіла директорка Інституту національної стійкості та безпеки Рена Марутян.

"За час повномасштабного вторгнення росії в Україну частка згадувань Європейського Союзу в російському інформаційному просторі зросла на 50% — це близько 1 млн публікацій. Це пов’язано з тим, що країни ЄС активно включились у допомогу Україні, з цим і пов’язана така медійна активність", — зазначила вона.

У своїх виступах представники ГУР наголосили: РФ використовує пропаганду, дезінформацію та примус як елементи війни проти демократичних держав. Протидія цим загрозам потребує спільних, скоординованих дій України та європейських партнерів.

