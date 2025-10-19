РФ збільшила фінансування пропаганди в бюджеті 2026 року на 54 відсотки – Сибіга

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія посилює інформаційну війну проти України, зокрема - у бюджеті на 2026 рік, фінансування пропаганди зросте на безпрецедентні 54%. Про заяву міністра повідомляє телеграм-канал МЗС України у неділю.

"Попри певне скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, фінансування пропаганди зросте на безпрецедентні 54%", - сказано в повідомленні МЗС у Телеграм.

"Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію", – цитує заяву Сибіги телеграм-канал МЗС.