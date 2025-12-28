Інтерфакс-Україна
Події
17:00 28.12.2025

Зустріч Зеленського з Трампом почнеться о 20:00, потім президенти подзвонять європейським лідерам – прессекретар

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, який раніше прибув до Флориди (США), розпочне свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 20:00 за київським часом (13:00 за американським східним часом), після чого лідери планують зробити заяви і подзвонити головам європейських країн-партнерів, повідомив прессекретар голови Української держави Сергій Никифоров.

"13:00 (ET) - зустріч, заяви, можливо запитання (як визначить президент Трамп), 14:00 - телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами (остаточний список учасників ще визначається)", - повідомив Никифоров журналістам в неділю.

