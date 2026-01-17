Інтерфакс-Україна
16:48 17.01.2026

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних осіб – громадян РФ та двох юридичних осіб: Паралімпійського комітету РФ та Федерації комп’ютерного спорту Росії.

Відповідний указ президента України №60/2026 оприлюднений на сайті голови Держави.

"Серед них – російський боксер та боєць, який публічно підтримує агресію РФ проти України та схвалює дії окупантів. Паралімпійський комітет Росії та його президент, а також Федерація комп’ютерного спорту Росії та її президент. Вони використовують спортивні майданчики для поширення антиукраїнських наративів і російської пропаганди, намагаючись у такий спосіб виправдати збройну агресію РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський анонсував нові санкційні рішення у своєму звереннні.

