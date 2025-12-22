Інтерфакс-Україна
12:35 22.12.2025

ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ

Рада ЄС ще на шість місяців, до 31 липня 2026 року, продовжила для Росії обмежувальні заходи Європейського Союзу в сфері економіки з огляду на продовження дій, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Про відповідне рішення у понеділок повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Ці економічні заходи, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України", - нагадали в Раді ЄС.

При цьому в повідомлені деталізується, що наразі санкції стосуються широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, де-SWIFT-списання кількох російських банків та призупинення діяльності та ліцензій на мовлення в Європейському Союзі кількох дезінформаційних ЗМІ, що підтримуються Кремлем. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

"Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, зокрема заборону на застосування сили, доцільно зберігати чинність усі заходи, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно", - запевнили в Раді ЄС.

Теги: #єс #санкції_рф

