ЄС виділив EUR10млн на розвиток цифрових послуг в Україні - Мінцифри

Європейський Союз виділив EUR10 млн на розвиток цифрових сервісів, зокрема, на оновлення системи "Трембіта 2.0" та навчання фахівців, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у п’ятницю.

"Нове фінансування дасть нам змогу впровадити "Трембіту 2.0" та адаптувати управління даними до європейських стандартів. Ми впевнено рухаємося до нашої стратегічної мети — інтеграції України в Єдиний цифровий ринок Євросоюзу", - цитується у пресрелізі виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Згідно з повідомленням, у межах фінансування ЄС також передбачено розвиток ЦНАПів, зокрема планується оновлення системи "Вулик" для підключення ще більшої кількості центрів та вдосконалення їхньої роботи, а також розвиток контролю за даними, що передбачає запуск системи, яка відображатиме, коли чиновники переглядали персональні дані.

У Мінцифри додали, що планується також впровадити нові правила управління даними, як в ЄС, та розвивати транскордонні послуги, що включатиме підтримку виходу України на єдиний ринок послуг, товарів та капіталу з країнами Європейського Союзу.

Нагадується: загалом за весь час партнерства з ЄС у цифровій трансформації спільні інвестиції перевищили EUR80 млн, що лягли в основу сервісів, якими користуються українці.

Як повідомляється, проєкт реалізує Академія електронного управління (Естонія).

Напередодні повідомлялось, що Італія профінансувала підвищення кіберстійкості Тернопільської області на суму близько EUR900 тис.

У 2026 році Італія розглядає можливість подальшого поглиблення співпраці з Україною у цифровій сфері, зокрема реалізацію ініціатив із посилення кібербезпеки центральних органів державної влади, включно з Міністерством економіки України, зазначили в повідомленні.