Пілот 5G-звʼязку запустили в Бородянці, надалі у планах запровадити його у Харкові, Одесі та Києві - Мінцифри

Пілотний 5G-звʼязок запустили у місті Бородянка під Києвом, надалі планується розширити технологію в Харкові, а згодом в Одесі та Києві, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"У Бородянці стартував пілот технології 5G. Він дозволить протестувати технологію в умовах відновленої телеком-інфраструктури та підготувати мережу до повноцінного масштабування по всій країні після завершення воєнного стану", - зазначається у пресрелізі Мінцифри в середу.

У відомстві нагадали, що Бородянка стала другим містом після Львова, де було впроваджено пілотний 5G.

Мінцифра уточнила, що пілот 5G у Бородянці охопить центральний район міста.

Водночас окремі зони 5G можуть розгортатися за запитом бізнесу, додали у міністерстві.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що стартування тестування технології 5G в Бородянці стало частиною концепції відновлення міста.

"Для нас це більше, ніж про швидкість інтернету. Ми відновлюємо Бородянку комплексно: житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади, модернізуємо тепло-, водо- та електромережі, впроваджуємо енергоефективні рішення й безбар’єрність. Сьогодні в Бородянці вже відновлено більше 600 об’єктів: 25 багатоквартирних будинків, 570 приватних, 5 закладів освіти і 4 інші громадські будівлі. Паралельно будуємо 9 нових багатоповерхівок, які плануємо завершити у 2026 році", - написав він в соцмережі Х.

За словами віцепрем’єра, триває робота над системою "безпечного міста" з відеоспостереженням та сучасним освітленням, і Бородянка може стати однією з перших громад в Україні з повноцінними Smart City-рішеннями від інтелектуального освітлення до систем безпеки й управління транспортом.

"Відновлення – це не лише про житло й інфраструктуру, а й про економіку. У громаді зростає кількість бізнесів, створюються умови для нових інвестицій та робочих місць. Це і є комплексне відновлення: коли люди повертаються не в руїни, а в середовище, де можна жити, працювати й виховувати дітей – з сучасною інфраструктурою, зв’язком і можливостями для розвитку", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, зв’язок 5G від всіх трьох українських мобільних операторів 12 січня запрацював у тестовому режимі у центрі Львова, і що невдовзі цього ж місяця буде впроваджено у Бородянці, а у лютому – у Харкові.

Тоді зазначалося, що кількість абонентів другого за величиною українського оператора мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), які долучилися до зв’язку 5G у пілотній зоні його запуску в центрі Львова, за перші 12 год становила 44 тис.

Найбільший український оператор мобільного зв’язку "Київстар" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомляв, що за першу добу після запуску 5G понад 26 тис. абонентів скористалися завдяки йому швидшим інтернетом.

Третій за величиною оператор мобільного зв’язку ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) у коментарі агентству зазначав, що за перші 12 год 63% абонентів, які перебували в цей час у зоні покриття й мали відповідні пристрої, протестували нову технологію.

В Україні технологія 5G працюватиме у двох діапазонах частот — 3500 МГц (для забезпечення високої швидкості передачі даних) та 700 МГц (для розширення покриття).

Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року, наголошував "Vodafone Україна".