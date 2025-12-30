Львів і Бородянка стануть пілотними зонами запуску 5G – перший віцепрем’єр

Міста Львів та Бородянка стануть пілотними зонами впровадження мобільного зв’язку стандарту 5G з частковим покриттям, повідомив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми найближчим часом запустимо 5G у двох містах нашої країни, це буде пілот перший: Львів і Бородянка. Це буде часткове покриття як у Львові, так само у Бородянці", – сказав Федоров в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Під час спілкування у соцмережі TikTok напередодні, перший віцепрем’єр зазначав, що реалізація проєкту 5G відбудеться у пілотних зонах двох міст протягом декількох тижнів.

У листопаді голова Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон зазначала, що запуск мобільного зв’язку стандарту 5G в України залежить від безпекової ситуації, але комісія все одно веде підготовку до відповідного аукціону, бо вона потребує багато часу.