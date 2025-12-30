Інтерфакс-Україна
Телеком
15:23 30.12.2025

Львів і Бородянка стануть пілотними зонами запуску 5G – перший віцепрем’єр

1 хв читати
Львів і Бородянка стануть пілотними зонами запуску 5G – перший віцепрем’єр

Міста Львів та Бородянка стануть пілотними зонами впровадження мобільного зв’язку стандарту 5G з частковим покриттям, повідомив перший віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми найближчим часом запустимо 5G у двох містах нашої країни, це буде пілот перший: Львів і Бородянка. Це буде часткове покриття як у Львові, так само у Бородянці", – сказав Федоров в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Під час спілкування у соцмережі TikTok напередодні, перший віцепрем’єр зазначав, що реалізація проєкту 5G відбудеться у пілотних зонах двох міст протягом декількох тижнів.

У листопаді голова Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальон зазначала, що запуск мобільного зв’язку стандарту 5G в України залежить від безпекової ситуації, але комісія все одно веде підготовку до відповідного аукціону, бо вона потребує багато часу.

Теги: #бородянка #федоров #львів #мобільний_звязок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 30.12.2025
Федоров про політичні амбіції: дуже небезпечно думати про щось, окрім своєї посади і роботи

Федоров про політичні амбіції: дуже небезпечно думати про щось, окрім своєї посади і роботи

15:15 30.12.2025
Федоров про вибори онлайн: ми сьогодні над цим не працюємо, наразі ніхто не звертався з цього приводу

Федоров про вибори онлайн: ми сьогодні над цим не працюємо, наразі ніхто не звертався з цього приводу

14:47 30.12.2025
Послугу розлучення онлайн в "Дії" буде запущено в I кв. 2026р - Федоров

Послугу розлучення онлайн в "Дії" буде запущено в I кв. 2026р - Федоров

14:38 30.12.2025
Чоловік загинув через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

Чоловік загинув через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

20:28 15.12.2025
Доступність мереж мобільного зв’язку в Одесі відновлена до 60% - віцепрем’єр Федоров

Доступність мереж мобільного зв’язку в Одесі відновлена до 60% - віцепрем’єр Федоров

14:01 11.12.2025
Віцеспікери парламентів України та Польщі відкрили у Львові 14-ту сесію Парламентської асамблеї

Віцеспікери парламентів України та Польщі відкрили у Львові 14-ту сесію Парламентської асамблеї

13:41 11.12.2025
У Львові стартувало неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ

У Львові стартувало неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ

12:05 04.12.2025
У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

11:28 25.11.2025
Зеленський підписав закон про підвищення стандартів мобільного інтернету та зв’язку

Зеленський підписав закон про підвищення стандартів мобільного інтернету та зв’язку

13:34 24.11.2025
Мер Львова: Будь-яка зброя на території школи — за межею допустимого

Мер Львова: Будь-яка зброя на території школи — за межею допустимого

ВАЖЛИВЕ

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

ОСТАННЄ

Мінцифри працює над онлайн-здачею теоретичного іспиту з водіння — перший віцепрем’єр

В Україні протягом кількох тижнів запустять пілотне 5G у двох містах – перший віцепрем’єр

PlayCity отримало заявки від всіх трьох операторів на конкурс з ліцензування лотерей

KNESS на 30% оптимізував часозатрати завдяки автоматизації бізнес-процесів з IT-Enterprise

PlayCity планує у січні-2026 запустити оновлений реєстр залежних від азартних ігор осіб – керівник

Лотерейний ринок треба відкрити для нових операторів – керівник PlayCity

"Нова пошта" у 2025р покращила різдвяний рекорд щоденного опрацювання відправлень на 7,1%

Ключовим у можливому збільшенні оподаткування посилок з імпортом є модель його впровадження – "Нова пошта"

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

PlayCity планує повноцінно підключити гральний бізнес до системи онлайн-моніторингу у 2026р. – керівник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА