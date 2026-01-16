Міністр оборони Федоров повідомив про запуск автоматизованого розподілу дронів між частинами

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Розподіл БпЛА між військовими частинами повністю автоматизований, завдяки цьому підрозділи отримуватимуть дрони втричі швидше, заявив новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров.

"Тепер ми запустили повністю автоматизований розподіл БпЛА між військовими частинами. Шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2–3 рази — приблизно до одного дня", - написав Федоров в Телеграм у п'ятницю.

Він зазначив, що "ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільну видачу, помилки через людський фактор, неактуальні дані. За словами міністра, військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА.

"Завдяки автоматизації ми отримуємо якісні дані, які дають змогу: бачити заявки підрозділів у реальному часі в єдиній системі; знати кількість дронів на складах; формувати наряди на видачу за лічені хвилини; планувати постачання без затримок та дублювання", - наголосив Федоров.

За його словами, автоматичний розподіл дронів між підрозділами працює на базі SAP. Система охоплює весь ланцюг постачання дронів, від закупівлі до передання в підрозділ. "Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави - прозорий контроль поставок", - додав керівник оборонного відомства.