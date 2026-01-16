Інтерфакс-Україна
Події
20:40 16.01.2026

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

Велика Британія не підтримує пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні розпочати переговори з Володимиром Путіним щодо України, заявила очільниця британського МЗС Іветт Купер.

"В інтерв'ю виданню Politico Купер відкинув пропозиції лідерів Парижа та Риму про те, що європейським союзникам слід розглянути можливість відновлення дипломатичних відносин з Путіним у рамках зусиль щодо припинення війни в Україні", - йдеться у повідомленні видання на сайті.

"Я думаю, нам потрібні докази того, що Путін дійсно хоче миру, а на цей час я цього не бачу. Україна спільно зі США й Європою працює над мирним планом, але він і досі не готовий сісти за стіл переговорів", — сказала міністр.

"Я думаю, що ми все ще повинні бути готові поряд із цією справді важливою роботою чинити посилений тиск, економічний тиск, а також через військову підтримку України, цей військовий тиск і на Росію", – додав Купер.

 

Теги: #франція #дипломатія #британія #італія

