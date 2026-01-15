Макрон має намір протягом найближчих років виділити на військові потреби додатково 36 млрд євро

Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер заявив, що планує значно збільшити бюджет збройних сил країни до 2030 року.

"Оновлений закон про військові програми передбачає виділення в період з 2026 по 2030 рік додаткових коштів у розмірі 36 млрд євро на прискорення нашого переозброєння", - сказав Макрон, виступаючи перед військовими на базі Істр-Ле-Тюбе.

Розповідаючи про пріоритети у військовій сфері, він наголосив на необхідності нарощування запасів усіх видів боєприпасів і створення "системи раннього попередження" загроз.

"Ми збільшимо запаси боєприпасів усіх типів. (...) Ми посилимо якісно і кількісно готовність нашої армії. Я знаю, як сильно цього чекають", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що Франція має намір посилити свої позиції в космосі, а також наростити інвестиції в розвиток штучного інтелекту. Французький президент також наголосив на важливості ядерного стримування, назвавши це "наріжним каменем" ЗС країни.

За словами президента, Франція значно "посилила свою незалежність у військовій, технологічній та промисловій сфері" і має "найефективнішу армію в Європі".

Розповідаючи загалом про минулий рік, Макрон наголосив, що він був "особливо складним", але додав, що 2026 рік також буде "наповнений викликами", проте Франція до них готова.