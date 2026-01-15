Інтерфакс-Україна
Події
16:03 15.01.2026

Розділ "Регіональні можливості" запустили на платформі "Ветеран Pro"

1 хв читати
Розділ "Регіональні можливості" запустили на платформі "Ветеран Pro"
Фото: https://www.facebook.com

На платформі "Ветеран Pro" запустили новий розділ про місцеві програми та сервіси з підтримки ветеранів і ветеранок, які працюють у кожному конкретному регіоні України "Регіональні можливості", повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Регіональні можливості" — це сторінка на цифровій платформі Ветеран Pro з переліком послуг, програм і сервісів підтримки на місцевому рівні та тих, що фінансуються з місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, у розділі зібрані не лише програми підтримки, а й зрозумілі кроки, що робити далі.

"Вони допомагають швидко зорієнтуватися ветеранам і ветеранкам, їхнім родинам, фахівцям із супроводу та всім, хто допомагає Захисникам і Захисницям повертатися до цивільного життя", - додали у відомстві.

Зазначається, що розділ "Регіональні можливості" буде поетапно наповнюватися — зараз на платформі представлені послуги з 11 областей.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року Міністерство у справах ветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей "Ветеран Pro".

Теги: #ветеран_pro

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 28.10.2025
Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

10:36 22.10.2025
Мінветеранів запускає великий інформпортал "Ветеран Pro" з усіма послугами для ветеранів - Калмикова

Мінветеранів запускає великий інформпортал "Ветеран Pro" з усіма послугами для ветеранів - Калмикова

17:28 22.08.2025
Цифрові рішення дозволять масштабувати ветеранську політики у разі збільшення ветеранів після завершення війни - Калмикова

Цифрові рішення дозволять масштабувати ветеранську політики у разі збільшення ветеранів після завершення війни - Калмикова

16:27 22.08.2025
Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

14:13 07.07.2025
Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

Прокуратура проситиме суд про заставу для Тимошенко в 50 млн грн, засідання відбудеться завтра - САП

На Львівщину приїхав президент Чехії

УЧХ евакуював підопічних психоневрологічного інтернату на Чернігівщині

Внаслідок атаки в порту "Чорноморськ" поранено працівника екіпажу судна під прапором Мальти та стався витік олії

Щонайменше у трьох областях – на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині – введено в дію всі 10 черг аварійних відключень

Ексглава Апарату прем’єра Шмигаля Фербей претендує очолити службу 1-го віцепрем’єра - міністра енергетики

Затверджено держпрограму адаптації приміщень діючих дитсадків до вимог цивільного захисту

Зеленський зустрівся зі Стерненком, говорили про законодавчу підтримку волонтерства

На Київщині затримали вимагачів за погрози, побиття та шантаж викраденням дитини заради $130 тис. вигаданого боргу

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА