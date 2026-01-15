Розділ "Регіональні можливості" запустили на платформі "Ветеран Pro"

Фото: https://www.facebook.com

На платформі "Ветеран Pro" запустили новий розділ про місцеві програми та сервіси з підтримки ветеранів і ветеранок, які працюють у кожному конкретному регіоні України "Регіональні можливості", повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Регіональні можливості" — це сторінка на цифровій платформі Ветеран Pro з переліком послуг, програм і сервісів підтримки на місцевому рівні та тих, що фінансуються з місцевих бюджетів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, у розділі зібрані не лише програми підтримки, а й зрозумілі кроки, що робити далі.

"Вони допомагають швидко зорієнтуватися ветеранам і ветеранкам, їхнім родинам, фахівцям із супроводу та всім, хто допомагає Захисникам і Захисницям повертатися до цивільного життя", - додали у відомстві.

Зазначається, що розділ "Регіональні можливості" буде поетапно наповнюватися — зараз на платформі представлені послуги з 11 областей.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року Міністерство у справах ветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей "Ветеран Pro".