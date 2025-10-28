Інтерфакс-Україна
Телеком
14:31 28.10.2025

Мінветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів "Ветеран Pro"

Міністерство у справах ветеранів запустило єдину цифрову платформу для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей "Ветеран Pro".

"Тепер усе важливе для ветеранів та ветеранок — в одному місці. Більше не потрібно шукати інформацію про пільги, програми чи допомогу на десятках сайтів, все тут veteranpro.gov.ua", - йдеться в повідомленні міністерства.

Для того, щоб скористатися порталом, необхідно: перейти на сайт veteranpro.gov.ua; оберати свій статус (ветеран/ветеранка, особа з інвалідністю внаслідок війни, член родини загиблого/загиблої); ознайомитися із доступними програмами, сервісами та покроковими інструкціями; отримати послугу онлайн або зверніться до фахівця із супроводу.

Зазначається, що "Ветеран Pro" створено для: ветеранів і ветеранок; людей з інвалідністю внаслідок війни; родин загиблих Захисників і Захисниць; фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок; представників органів місцевої влади та ветеранських організацій.

"Ветеран Pro" об’єднує всі державні програми, послуги та сервіси, які раніше були розпорошені. Ви обираєте свій статус — і система автоматично формує персональний маршрут: від отримання документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття власної справи", - додали у відомстві.

Зокрема, на платвормі можна отримати інформацію про: здоров’я та відновлення (лікування, протезування, стоматологія, реабілітація, психологічна допомога); соціальний захист і фінансова підтримка (соціальні послуги, виплати, пенсійне забезпечення, адаптація); житло та інфраструктура (житлові програми, земельні ділянки, забезпечення автомобілем); ранспорт і комунальні пільги (пільговий проїзд, знижки на комунальні послуги, страхування авто); документи та статус (оформлення посвідчення, оновлення даних, відновлення документів); освіту та роботу (працевлаштування, перекваліфікація, навчальні програми, ваучери); податкові та адміністративні пільги (звільнення від податків, пільги на бюджетні платежі); спорт та змагання (ветеранський спорт, спортивні заходи й змагання); гранти та підтримка бізнесу (гранти, мікрофінансування, бізнес-спільноти)

У Мінветеранів розповіли, що уже незабаром на платформі буде: більше корисної інформації на платформі; AI-чатбот для швидких консультацій; регіональні програми з унікальними можливостями для кожної області; каталог бізнес-знижок і партнерських пропозицій.

Як повідомлялося, на початку вересня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів протягом місяця запропонувати цілісну платформу з усіма можливостями для ветеранів. Зокрема, там мають бути об’єднані послуги для ветеранів, сервіси, документи, можливості в освіті, підприємстві, працевлаштуванні.

В липні Мінветеранів і Міністерство цифрової трансформації запустило у мобільному застосунку "Дія" окремий розділ послуг під назвою "Ветеран Pro", який орієнтований на військових, ветеранів і родин загиблих захисників.

В серпні премʼєр-міністр Юлія Свириденко виступила за більш стрімкий розвиток платформи "Ветеран Pro" в "Дії".

