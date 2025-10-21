Мінветеранів запускає програму адаптації для Захисників, які повністю або частково втратили зір

Міністерство у справах ветеранів розпочало збір заявок на участь у спеціалізованій програмі адаптації для ветеранів і ветеранок, які мають повну або часткову втрату зору внаслідок війни.

Згідно з повідомленням, програма передбачає, що учасники отримують адаптаційні послуги з урахуванням їхніх потреб і можливостей у зручному форматі: індивідуальному, сімейному (разом із тими, хто здійснює догляд), груповому (до 10 осіб), вибір форми надання послуг з адаптації залежить від виду, мети, завдань, етапу та шляхів надання послуг з адаптації.

Зазначається, що на час проходження програми, протягом 21 дня, можливе забезпечення проживання та харчування для ветеранів і ветеранок.

Щоб подати заявку, необхідно ознайомитися з умовами (https://docs.google.com/document/d/1N4IonPKZwsjJHBMizO3qIVSyfgzLEWsEb5FA6LOGgjA/edit?usp=sharing); заповнити заявку - особисто або за участі представника (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-0msiBqZ_hhe0VxC7nA6vm5pUuzYc1f0Kvi34yetzAD6Gsg/viewform?); обирати надавача послуг адаптації з переліку, який формує Мінветеранів; пройти співбесіду, отримати індивідуальний план та розпочати програму.

"Перший партнер програми — Trinity Hub (м. Київ). Це громадська організація з необхідним спеціалізованим обладнанням для навчання і пристосованими приміщеннями для осіб з порушенням зору та маломобільних груп населення. Саме тут формуватиметься перша група учасників. Контрактування інших суб’єктів триває — географія надання послуг розширюватиметься", - додали у відомстві.

Мінветеранів наголосили, що всі послуги в межах програми є повністю безоплатними для ветеранів і ветеранок, які відповідають визначеним критеріям, а фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету - міністерство відшкодовує вартість послуг суб’єктам їх надання у межах установлених граничних цін.

Як повідомлялося, в кінці серпня Кабінет міністрів затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір.