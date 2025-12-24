Інтерфакс-Україна
Події
22:57 24.12.2025

Посол США при НАТО: врегулювання війни в Україні може відбутися протягом 90 днів

1 хв читати

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер під час ефіру Fox News заявив, що врегулювання війни в Україні може бути досягнуте протягом найближчих 90 днів та закликав до припинення насильства.

"Ви знаєте, якщо це буде зроблено, то це буде зроблено протягом наступних 90 днів", — сказав Вітакер.

Він також зазначив, що зима може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру, які росіяни здійснювали протягом останніх кількох місяців. "Очевидно, що ця зима може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру, які росіяни здійснювали протягом останніх кількох місяців. Але водночас українці не сидять склавши руки. Я маю на увазі, що вони лобіюють свої власні атаки проти росіян, які завдають шкоди їхній інфраструктурі та нафтовій і газовій промисловості".

Вітакер зазначив, що, на його думку, президент США Дональд Трамп має правильний підхід до припинення насильства.

"Президент Трамп, я думаю, виходить із правильного підходу, а саме — вбивства повинні припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. Смерть і руйнування просто повинні припинитися", — сказав він.

Джерело: https://x.com/americarpts/status/2003899626521559079?s=46

Теги: #війна #сша

ВАЖЛИВЕ

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

