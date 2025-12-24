Посол США при НАТО: врегулювання війни в Україні може відбутися протягом 90 днів

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер під час ефіру Fox News заявив, що врегулювання війни в Україні може бути досягнуте протягом найближчих 90 днів та закликав до припинення насильства.

"Ви знаєте, якщо це буде зроблено, то це буде зроблено протягом наступних 90 днів", — сказав Вітакер.

Він також зазначив, що зима може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру, які росіяни здійснювали протягом останніх кількох місяців. "Очевидно, що ця зима може бути дуже суворою для українців через атаки на їхню енергетичну інфраструктуру, які росіяни здійснювали протягом останніх кількох місяців. Але водночас українці не сидять склавши руки. Я маю на увазі, що вони лобіюють свої власні атаки проти росіян, які завдають шкоди їхній інфраструктурі та нафтовій і газовій промисловості".

Вітакер зазначив, що, на його думку, президент США Дональд Трамп має правильний підхід до припинення насильства.

"Президент Трамп, я думаю, виходить із правильного підходу, а саме — вбивства повинні припинитися. Це безглуздо. Це триває вже чотири роки. Ніхто не отримує жодних стратегічних переваг. Смерть і руйнування просто повинні припинитися", — сказав він.

Джерело: https://x.com/americarpts/status/2003899626521559079?s=46