Понад 160 бригад працюють над відновленням тепла в Києві, у Чернігові без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів

Після чергового масованого обстрілу енергосистема Києва перебуває у складному стані, на відновлення тепла та електропостачання у столиці залучено понад 160 ремонтних бригад, а у Чернігові зранку без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів, повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У столиці цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи. Унаслідок обстрілів рф без тепла нині залишаються понад 3 200 багатоповерхівок. На місцях працюють понад 160 ремонтних бригад", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Серед ремонтних бригад 35 - від Укрзалізниці, 20 - з Київщини та понад 25 - з інших областей, зокрема Вінниччини, Рівненщини, Волині, Миколаївщини, Львівщини, Одещини та Закарпаття.

Поступово відновлюється стабільна робота водопостачання. Лівий та Правий береги Києва забезпечені водою, водовідведення працює у штатному режимі.

У Чернігові електропостачання вже відновлено, тепло та вода в місті є: "У Чернігові зранку без електропостачання залишалося понад 400 тисяч споживачів. Наразі електропостачання відновлено, тепло та вода в місті є".

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/8019