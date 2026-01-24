Інтерфакс-Україна
Події
22:21 24.01.2026

Понад 160 бригад працюють над відновленням тепла в Києві, у Чернігові без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів

1 хв читати

Після чергового масованого обстрілу енергосистема Києва перебуває у складному стані, на відновлення тепла та електропостачання у столиці залучено понад 160 ремонтних бригад, а у Чернігові зранку без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів, повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У столиці цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи. Унаслідок обстрілів рф без тепла нині залишаються понад 3 200 багатоповерхівок. На місцях працюють понад 160 ремонтних бригад", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Серед ремонтних бригад 35 - від Укрзалізниці, 20 - з Київщини та понад 25 - з інших областей, зокрема Вінниччини, Рівненщини, Волині, Миколаївщини, Львівщини, Одещини та Закарпаття.

Поступово відновлюється стабільна робота водопостачання. Лівий та Правий береги Києва забезпечені водою, водовідведення працює у штатному режимі.

У Чернігові електропостачання вже відновлено, тепло та вода в місті є: "У Чернігові зранку без електропостачання залишалося понад 400 тисяч споживачів. Наразі електропостачання відновлено, тепло та вода в місті є".

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/8019

Теги: #київ #наслідки #чернігів #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:20 24.01.2026
Понад 800 тис. абонентів у Києві залишилися без світла через масовану атаку РФ - Шмигаль

Понад 800 тис. абонентів у Києві залишилися без світла через масовану атаку РФ - Шмигаль

19:58 24.01.2026
У Києві вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину балістичної ракети – поліція

У Києві вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину балістичної ракети – поліція

18:50 24.01.2026
В Деснянському районі Києва повернули світло для 88 тисяч осель – ДТЕК

В Деснянському районі Києва повернули світло для 88 тисяч осель – ДТЕК

18:32 24.01.2026
В Києві 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після російської атаки – Кличко

В Києві 3300 багатоповерхівок залишаються без тепла після російської атаки – Кличко

15:49 24.01.2026
Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

11:40 24.01.2026
Рух на "зеленій" лінії метро в Києві відновили на всій довжині - КМДА

Рух на "зеленій" лінії метро в Києві відновили на всій довжині - КМДА

08:51 24.01.2026
Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

07:40 24.01.2026
П'ятнадцять осіб, серед них 12-річний хлопчик, постраждали через масовану атаку БпЛА на Харків

П'ятнадцять осіб, серед них 12-річний хлопчик, постраждали через масовану атаку БпЛА на Харків

07:21 24.01.2026
Потяги метро на "зеленій" лінії не курсують між лівим та правим берегами через ворожу атаку - КМДА

Потяги метро на "зеленій" лінії не курсують між лівим та правим берегами через ворожу атаку - КМДА

03:34 24.01.2026
Кількість постраждалих у Києві зросла до чотирьох, зафіксовано перебої з комунікаціями – Кличко

Кількість постраждалих у Києві зросла до чотирьох, зафіксовано перебої з комунікаціями – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

ОСТАННЄ

У Міннеаполісі агент ICE вбив громадянина США, Трамп підтримав операцію, після чого спалахнули протести та критика демократів

Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

ВІТКОФФ НАЗВАВ ПЕРЕГОВОРИ В АБУ-ДАБІ ДУЖЕ КОНСТРУКТИВНИМИ ТА АНОНСУВАВ ЇХ ПРОДОВЖЕННЯ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ

Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

Стармер і Трамп обговорили необхідність сталого припинення вогню в Україні

Трамп попередив Канаду про ризик 100% мита у разі торговельної угоди з Китаєм

"Укренерго" в неділю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

У лікарні померла постраждала внаслідок удару БпЛА 23 січня – Синєгубов

Переговори в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого – ЗМІ

Потік на в’їзд в Україну цього тижня знову більше за потік на виїзд попри обстріли та морози

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА