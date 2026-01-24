Потік на в’їзд в Україну цього тижня знову більше за потік на виїзд попри обстріли та морози
Пасажиропотік через український кордон у третій тиждень після Нового року, з 17 по 23 січня, впав ще на 13,3% – до 419 тис., при цьому потік на в’їзд в Україну знову більше за потік на виїзд, свідчать дані Держприкордонслужби.
Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 205 тис. з 235 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд – до 214 тис. з 248 тис.
Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, вже третій тиждень залишається на рівні 109 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами зросло до 450 з 394.
За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 суботи на усьому західному кордоні черга були лише в одному пункті пропуску: "Устилуг" на кордоні із Польщею – 20 легкових авто.
Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні менше за минулорічні. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 220 тис. людей, а в’їхало 233 тис. Потік машин торік також був вищим – 119 тис., що може бути пов’язано із погодними умовами.
Торік в цей тиждень було зафіксовано зменшення пасажиропотоку на 12,0%, а наступного тижня – ще на 4,0%.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 173 тис.
Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,349 млн (на 11 грудня – 5,311 млн), а загалом у світі - у 5,898 млн (5,860 млн).
У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.
Перетини західного кордону України, тис.:
|Дата
|з України
|у т.ч. у Польщу
|в Україну
|у т.ч. українці
|кількість авто
|гуманіт. авто, шт
|23.01
|31
|19
|28
|25
|16
|84
|22.01
|30
|18
|25
|22
|16
|62
|21.01
|27
|17
|26
|23
|15
|79
|20.01
|27
|17
|26
|24
|15
|55
|19.01
|25
|15
|34
|28
|14
|54
|18.01
|30
|18
|38
|35
|16
|59
|17.01
|35
|21
|37
|33
|17
|57
|16.01
|32
|20
|31
|28
|16
|55
|15.01
|30
|19
|28
|25
|16
|58
|14.01
|29
|19
|28
|25
|14
|58
|13.01
|31
|26
|31
|26
|14
|56
|12.01
|29
|19
|40
|37
|15
|50
|11.01
|40
|26
|48
|45
|17
|61
|10.01
|44
|28
|42
|38
|17
|56
Дані: Держприкордонслужба