Потік на в’їзд в Україну цього тижня знову більше за потік на виїзд попри обстріли та морози

Фото: https://www.facebook.com/

Пасажиропотік через український кордон у третій тиждень після Нового року, з 17 по 23 січня, впав ще на 13,3% – до 419 тис., при цьому потік на в’їзд в Україну знову більше за потік на виїзд, свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 205 тис. з 235 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд – до 214 тис. з 248 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, вже третій тиждень залишається на рівні 109 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами зросло до 450 з 394.

За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 суботи на усьому західному кордоні черга були лише в одному пункті пропуску: "Устилуг" на кордоні із Польщею – 20 легкових авто.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні менше за минулорічні. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 220 тис. людей, а в’їхало 233 тис. Потік машин торік також був вищим – 119 тис., що може бути пов’язано із погодними умовами.

Торік в цей тиждень було зафіксовано зменшення пасажиропотоку на 12,0%, а наступного тижня – ще на 4,0%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 173 тис.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,349 млн (на 11 грудня – 5,311 млн), а загалом у світі - у 5,898 млн (5,860 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 23.01 31 19 28 25 16 84 22.01 30 18 25 22 16 62 21.01 27 17 26 23 15 79 20.01 27 17 26 24 15 55 19.01 25 15 34 28 14 54 18.01 30 18 38 35 16 59 17.01 35 21 37 33 17 57 16.01 32 20 31 28 16 55 15.01 30 19 28 25 16 58 14.01 29 19 28 25 14 58 13.01 31 26 31 26 14 56 12.01 29 19 40 37 15 50 11.01 40 26 48 45 17 61 10.01 44 28 42 38 17 56

Дані: Держприкордонслужба