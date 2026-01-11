Інтерфакс-Україна
15:04 11.01.2026

На Буковині порушник травмував прикордонника під час спроби прориву кордону

На Буковині чоловік, який намагався незаконно перетнути державний кордон, травмував прикордонника, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На Буковині прикордонний наряд виявив позашляховик Рендж Ровер іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду. Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає.

Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції відшукали транспортний засіб – його покинули на околиці одного з населених пунктів. У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

