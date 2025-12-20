Інтерфакс-Україна
Події
16:08 20.12.2025

Громадянам, які прямують до Молдови, рекомендується користуватися пропускними пунктами в Чернівецькій та Вінницькій областях – МЗС

Молдовська сторона поінформувала про перевантаження контрольно-пропускного пункту "Могилів-Подільський – Отач" після того, як 18 грудня російські безпілотники вдарили по мосту через річку Дністер на трасі Одеса-Рені біля українського села Маяки (Удобне), повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Рекомендувється переорієнтувати пасажирські перевезення та рух вантажного транспорту на альтернативні контрольно-пропускні пункти на кордоні з Республікою Молдова, зокрема: "Мамалига – Крива" (на межі з Чернівецькою областю), "Сокиряни – Окниця" (на межі з Чернівецькою областю), "Бронниця – Унгри" (на межі з Вінницькою областю)", - вказується у повідомленні.

Крім того, біля пункту пропуску "Маяки-Удобне – Паланка" встановлено тимчасовий мобільний табір, де можливо отримати харчування та гарячі напої.

"Рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від поїздок через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області та використовувати альтернативні маршрути на кордоні з Чернівецькою та Вінницькою областями", - закликали в міністерстві.

Як повідомлялося, 18 грудня російські окупаційні війська вдарили по цивільному авто на мосту в Одеській області: загинула мати, троє дітей постраждали. Рух трасою Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.

Державна прикордонна служба повідомила про обмеження руху до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою через ворожу авіаційну атаку. Молдовська сторона повідомила про тимчасове закриття ПП "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора".

Теги: #кордон #молдова

