На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних

Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

У всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща, повідомила Держприкордонслужба України.

Як повідомляється у телеграм-каналі Держприкордонслужби у понеділок, наразі спеціалісти працюють над усуненням неполадок.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.