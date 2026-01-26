Інтерфакс-Україна
Події
10:55 26.01.2026

На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних

1 хв читати
На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

У всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща, повідомила Держприкордонслужба України.

Як повідомляється у телеграм-каналі Держприкордонслужби у понеділок, наразі спеціалісти працюють над усуненням неполадок.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.

Теги: #польща #база_даних #кордон #збій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:25 26.01.2026
Зеленська зустрілась з першими леді Литви та Польщі

Зеленська зустрілась з першими леді Литви та Польщі

19:00 25.01.2026
Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

19:18 24.01.2026
Потік на в’їзд в Україну цього тижня знову більше за потік на виїзд попри обстріли та морози

Потік на в’їзд в Україну цього тижня знову більше за потік на виїзд попри обстріли та морози

16:50 23.01.2026
"Київстар" відновив роботу клієнтських сервісів після незначного технічного збою

"Київстар" відновив роботу клієнтських сервісів після незначного технічного збою

01:20 23.01.2026
Україна та Польща узгодили у Давосі першочергові кроки з підготовки URC-2026

Україна та Польща узгодили у Давосі першочергові кроки з підготовки URC-2026

19:13 22.01.2026
Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

12:51 19.01.2026
"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

13:02 15.01.2026
В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

11:09 15.01.2026
Польща приєдналася до заяви щодо недопущення збірної Білорусі до фіналів ЧЄ-2026 з футзалу

Польща приєдналася до заяви щодо недопущення збірної Білорусі до фіналів ЧЄ-2026 з футзалу

05:26 15.01.2026
Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

ВАЖЛИВЕ

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

ППО України знешкодило 110 з 138 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

ОСТАННЄ

Помер працівник ДСНС, який потрапив під повторний російський удар 9 січня в Києві

Об’єкти Києво-Печерської лаври пошкоджено через російську атаку у ніч проти 24 січня

Окупанти просунулись в районі Оріхово-Василівки – DeepState

Снігова буря в США призвела до людських жертв, майже 1 млн клієнтів енергокомпаній залишилися без світла

Каціон приступив до виконання обов'язків голови правління Ощадбанку

У Києві працюють чотири теплопункти УЧХ

77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

Громадянина Молдови засудили до 5 років ув’язнення за антимобілізаційну діяльність в Україні

Дві жінки загинули на Донеччині через ворожі обстріли минулої доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА