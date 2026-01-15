Інтерфакс-Україна
Події
13:02 15.01.2026

В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

1 хв читати
В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

Польща поставить Україні "менше десяти" своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ, повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський в інтерв’ю TVP World.

У грудні 2025р. військове командування Польщі заявило, що тривають обговорення потенційної угоди, за якою Варшава отримає розроблені в Україні технології безпілотників в обмін на МіГи радянської епохи.

"Ми чекаємо на відповідь Міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення", - цитує мовник Залєвського. За його словами, початкова поставка - "менше десяти" літаків.

У грудні ще один заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що "шість-вісім" радянських літаків добігають кінця свого терміну служби в польській армії та можуть бути передані Україні в рамках можливої угоди про обмін військовими технологіями.

Теги: #польща #міг_29

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 15.01.2026
Польща приєдналася до заяви щодо недопущення збірної Білорусі до фіналів ЧЄ-2026 з футзалу

Польща приєдналася до заяви щодо недопущення збірної Білорусі до фіналів ЧЄ-2026 з футзалу

05:26 15.01.2026
Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

10:18 14.01.2026
В Офісі президента обговорили з польською делегацією ініціативу SAFE та взаємовигідні оборонні проєкти

В Офісі президента обговорили з польською делегацією ініціативу SAFE та взаємовигідні оборонні проєкти

06:43 14.01.2026
МЗС РФ викликало посла Польщі щоб заявити протест проти затримання російського археолога

МЗС РФ викликало посла Польщі щоб заявити протест проти затримання російського археолога

19:11 13.01.2026
Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

02:21 10.01.2026
Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

18:25 02.01.2026
Відмова від перевалки українського зерна загрожує банкрутством польських транспортних компаній – ЗМІ

Відмова від перевалки українського зерна загрожує банкрутством польських транспортних компаній – ЗМІ

22:13 01.01.2026
У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

22:19 31.12.2025
Громадянин України зазнав тяжких травм унаслідок групового нападу в Польщі - посол

Громадянин України зазнав тяжких травм унаслідок групового нападу в Польщі - посол

12:23 31.12.2025
Посол України в Польщі: Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку

Посол України в Польщі: Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку

ВАЖЛИВЕ

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

ОСТАННЄ

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови

Посадовців "Укртрансбезпеки" викрито на сприянні перевізникам за гроші

Рада з другої спроби викликала Калмикову для доповіді з питання бронювань у НВМК

"Прометей" потерпає від кібератаки, шахраї вимагають $250 тис. за повернення доступу до сервісів компанії

Іран відкрив повітряний простір країни

Окупанти атакували дронами Білгород-Дністровський район, пошкоджена інфраструктура, є постраждалий

Рада не змогла викликати міністра ветеранів Калмикову і директора НВМК Пронюткіна

"Укренерго" та обленерго повідомляють про застосування аварійних відключень у частині областей

Окупанти вранці завдали удару по Білопіллю на Сумщині, є загиблий та четверо поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА