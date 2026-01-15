В уряді Польщі назвали кількість МіГ-29, які Варшава передасть Україні

Польща поставить Україні "менше десяти" своїх винищувачів МіГ-29 у рамках допомоги Києву для захисту від повномасштабного вторгнення РФ, повідомив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський в інтерв’ю TVP World.

У грудні 2025р. військове командування Польщі заявило, що тривають обговорення потенційної угоди, за якою Варшава отримає розроблені в Україні технології безпілотників в обмін на МіГи радянської епохи.

"Ми чекаємо на відповідь Міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення", - цитує мовник Залєвського. За його словами, початкова поставка - "менше десяти" літаків.

У грудні ще один заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що "шість-вісім" радянських літаків добігають кінця свого терміну служби в польській армії та можуть бути передані Україні в рамках можливої угоди про обмін військовими технологіями.