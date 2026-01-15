Інтерфакс-Україна
Події
12:24 15.01.2026

Посадовців "Укртрансбезпеки" викрито на сприянні перевізникам за гроші

1 хв читати
Посадовців "Укртрансбезпеки" викрито на сприянні перевізникам за гроші
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва органів прокуратури викрито два факти корупційних правопорушень серед посадових осіб "Укртрансбезпеки" в різних областях України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У телеграм-каналі в четвер відомство інформує, що йдеться про вимагання, отримання та пропозицію неправомірної вигоди за сприяння перевізникам в уникненні контролю і відповідальності.

"На Хмельниччині старшому державному інспектору одного з підрозділів Управління державного нагляду повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, він обіцяв підприємцю безперешкодне перевезення сільськогосподарської продукції та попереджав про місця розташування пунктів вагового контролю з метою уникнення штрафів. Суму неправомірної вигоди визначив у 30 тис. грн.

Посадовця затримано у січні 2026 року під час одержання коштів.

Згідно з повідомленням, ще один факт корупційних зловживань зафіксовано на Черкащині: посадовець "Укртрансбезпеки" пропонував інспектору іншого підрозділу щомісячно сплачувати 50 тис. грн за не притягнення окремих перевізників до відповідальності за перевищення вагових норм та перевезення пасажирів без дозвільних документів.

Теги: #укртрансбезпека #корупція

