12:34 23.12.2025

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування кримінального провадження стосовно колишнього начальника одного з центральних управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України, обвинуваченого у незаконному збагаченні на понад 17 млн грн, повідомляє ДБР.

У телеграм-каналі у вівторок Бюро зазначає, що в ході розслідування працівники ДБР у тісній взаємодії із Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), провели моніторинг способу життя колишнього військовослужбовця.

"Колишній військовослужбовець протягом 2023 та 2024 років набув активів на понад 17 млн грн. Йдеться про 14 земельних ділянок в Київській області, квартиру, автомобілі Toyota Tundra, Skoda Octavia, Hyundai Tucson, а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наголошують у відомстві, під час досудового розслідування встановлено, що вказаний військовослужбовець в 2023 році придбав ще одну земельну ділянку та будинок в Київській області загальною вартістю понад 5 млн грн.

"Усі ці активи він оформлював на себе і близьких осіб", - уточнюють в Бюро.

Згідно з повідомленням, НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї колишнього військового та його родичів і встановило неможливість набуття зазначеного майно за рахунок законних доходів.

Під час обшуку також було виявлено зброю та боєприпаси, яка зберігалася без передбаченого законом дозволу.

Колишній військовослужбовець обвинувачується у незаконному збагаченні та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ст. 3685 , ч. 1 ст. 263 КК України)

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

 

Теги: #зсу #дбр #корупція

